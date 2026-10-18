Un selfie particolare

David Beckham si mostra con la faccia gonfia: cosa gli è successo?

La foto ha sollevato un po' di preoccupazione tra i follower dell'ex calciatore. Tra i commenti non mancano quelli di Victoria e di Cruz Beckham

18 Ott 2026 - 17:35
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© Instagram | David Beckham e Victoria
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L'ultima foto pubblicata da David Beckham su Instagram ha fatto preoccupare un po' i suoi follower. L'ex calciatore britannico si è mostrato con un volto insolitamente gonfio, sollevando alcune perplessità sulle sue condizioni di salute. La risposta alla domanda "cosa gli è successo?" si trova nella didascalia del post ed è rassicurante: "Ho la faccia leggermente gonfia a causa di un intervento ai denti, ma la situazione sta migliorando".

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Beckham ha accompagnato il breve testo un'emoji che rappresenta un dente. La natura dell'intervento al quale si è sottoposto non è chiara, ma a giudicare dalle sue parole sembra che il recupero post-operatorio non dovrebbe richiedere tempi eccessivamente lunghi.

I commenti al post

 In seguito alla pubblicazione del post sono arrivati vari commenti da parte dei follower di David Beckham. In molti hanno augurato alla leggenda del calcio inglese una pronta guarigione, consigliandogli anche di dare la priorità al riposo, rimandando di conseguenza i vari impegni a un momento successivo.

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Qualcuno ha evidenziato che, nonostante la faccia gonfia, il 51enne resta un uomo attraente e ricco di fascino. Tra i commenti spicca quello ironico di un dentista, che ha colto la palla al balzo per invitare scherzosamente a normalizzare i selfie dopo gli interventi ai denti.

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Le reazioni di Victoria e di Cruz Beckham

 Naturalmente anche Victoria Beckham (52 anni) ha commentato il post, ribadendo la volontà di supportare il marito anche nei momenti meno piacevoli: "Mi prenderò cura di te!". L'ex Spice Girl ha accostato al breve commento la lettera X (notoriamente associata a un bacio) e tre cuori rossi.

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Tra i commenti è possibile trovare anche quello di Cruz Beckham (21 anni), uno dei figli di David, che ha reagito al post del padre postando una GIF in cui Ciuchino, uno dei personaggi principali della serie di film d'animazione Shrek, sfoggia il suo sorriso migliore. Si tratta di una bonaria presa in giro che è stata accolta di buon grado dai follower di David Beckham. E chissà, forse è riuscita a strappare un sorriso anche all'ex calciatore.

David e Victoria Beckham: auguri social per l'anniversario

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© Instagram | David e Victoria Beckham festeggiano i 27 anni di matrimonio
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