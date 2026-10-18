L'ultima foto pubblicata da David Beckham su Instagram ha fatto preoccupare un po' i suoi follower. L'ex calciatore britannico si è mostrato con un volto insolitamente gonfio, sollevando alcune perplessità sulle sue condizioni di salute. La risposta alla domanda "cosa gli è successo?" si trova nella didascalia del post ed è rassicurante: "Ho la faccia leggermente gonfia a causa di un intervento ai denti, ma la situazione sta migliorando".