Non ci sono foto al momento, ma “Novella 2000” spiffera i look dei due sposi. Naomi Campbell avrebbe indossato un “abito in pizzo nero, di sfilato siciliano", mentre Mohammed Al Turki avrebbe scelto uno smoking bianco estivo. "Ma non sono stati certo gli abiti a determinare il maggior esborso di denaro", scrive Novella 2000 perché sarebbe la location scelta dalla coppia a far sognare: lo scambio delle promesse sarebbe avvenuto su un panfilo da 22mila euro al giorno, col quale i due hanno navigato in un mare di passione.