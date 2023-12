I protagonisti del Calendario Pirelli

The Cal 2024 vuole essere anche un collegamento tra cultura europea e africana, con un cast tutto nero e il Ghana — paese natale di Prince Gyasi — scelto insieme a Londra come scenario per mostrare che l’Africa può ospitare produzioni di alto livello. Il Calendario Pirelli celebra il suo mezzo secolo con una versione ricca di significati affidati a talenti come l’attrice Angela Bassett (protagonista del film «Tina» sulla vita di Tina Turner), la scrittrice Margot Lee Shetterly, la poetessa e attivista Amanda Gorman (scelta da Biden per la sua cerimonia di insediamento), il musicista e regista Jeymes Samuel, l’attore Idris Elba, l’artista Amoako Boafo, l’ex calciatore Marcel Desailly, il re Otumfuo Osei Tutu II della nazione Ashanti, il giovane Young Prince e lo stesso fotografo Prince Gyasi, che si è auto-ritratto.