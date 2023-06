Posta uno scatto con il neonato tra le braccia e la manina della primogenita, nata due anni fa, che stringe quella del fratellino e scrive: “Tesoro mio sappi che sei protetto oltre misura e circondato d'amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre”.

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta e a 53 anni la ex top model non sta più nella pelle dalla felicità.

Sempre molto riservata sulla sua vita privata Naomi Campbell non ha fatto sapere il nome del suo secondogenito – come aveva fatto anche con la prima figlia – e nulla si sa della sua vita sentimentale, se sia single o meno. L’anno scorso però spiegava che sapeva che prima o poi sarebbe diventata madre: "Per me è la gioia più grande che potessi desiderare, sono fortunata e lo so. Lo sto dicendo a tutti: fatelo, non esitate". Ora è doppiamente felice.

Nel 2021 mamma per la prima volta Naomi Campbell è diventata mamma per la prima volta nel 2021. A sorpresa aveva annunciato l’arrivo della sua bimba, anche se non ha mai detto il nome. “Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo", aveva scritto sui social. E in un’intervista presentando la prima immagine della piccolina aveva detto: "Non è stata adottata. È mia figlia". Entusiasta e orgogliosa della sua primogenita la top model aveva dichiarato: “Ho una bimba da sogno, è meravigliosa”.

Il desiderio di maternità Nessuno sapeva che Naomi Campbell sarebbe diventata mamma per la prima volta nel 2021 e neppure che avrebbe raddoppiato la sua gioia due anni dopo. Ma nei desideri della top model era tutto previsto. Diverso tempo prima aveva rivelato di essere pronta per la maternità seppur single (“Ancora non so in che modo, ma voglio avere dei bambini. Tutti pensano che sarei una buona madre. Lo farò quando mi sentirò pronta. Non voglio correre ma se non dovesse esserci un uomo lo farò senza” aveva detto) e ancora oggi non è chiaro se abbia affrontato la nuova avventura da sola o no. Molte le congratulazioni ricevute dalle amiche vip, tra cui Donatella Versace, Claudia Schiffer, Winnie Harlow, Sara Sampaio, Helena Christensen.

La vita sentimentale di Naomi Naomi Campbell non è mai stata sposata, ma la sua vita amorosa ha sempre fatto notizia perché la bellezza della Venere Nera – come è soprannominata la top model – ha incantato gli uomini di tutto il mondo. Nel 1993 ha avuto una relazione con il bassista degli U2, Adam Clayton. Nel 1998 fece scalpore la storia d’amore con Flavio Briatore: si sono separati nel 2003 ma sono sempre rimasti molto legati tanto che lei lo ritiene il suo “tutore”. L'ultimo flirt conosciuto risale al 2019, con Liam James Payne dei One Direction: la loro liaison sarebbe durata pochi mesi.