Naomi Campbell è diventata mamma a 50 anni nel 2021 facendo ricorso alla maternità surrogata. “Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo", aveva scritto mostrando la manina della sua prima bambina. E a chi sospettava potesse trattarsi di un'adozione ha risposto: "No, è mia figlia". Due anni dopo ha avuto il secondo bebè. “Tesoro mio sappi che sei protetto oltre misura e circondato d'amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre”, ha scritto.