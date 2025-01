Naomi Campbell ha scelto un pigiama coordinato per sé e per i suoi due bimbi: del resto, da regina delle passerelle, non poteva lasciare che i look fossero casuali. Da quando è diventata mamma preferisce condividere il meno possibile le immagini dei suoi bambini per tutelarne la privacy, ma la vacanza sulla neve è stato un momento troppo bello per chiuderlo nel cassetto dei ricordi senza condividerlo con i follower. Proprio per questo in ogni immagine ha fatto attenzione a oscurare non solo i volti dei piccoli ma anche le loro manine. "Grata e benedetta, va così veloce" si legge a corredo del carosello delle immagini dolcissime.