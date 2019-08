Mollati d'estate, guarda le coppie scoppiate col caldo

L'estate bollente fa scoppiare le unioni vip, ma poi qualcuno ci ripensa. Ad aprire la danza degli scoppiati ci ha pensato a inizio giugno Lady Gaga, seguita a ruota da Bradley Cooper e Irina Shayk. Storia al capolinea anche per Giulia Salemi e Francesco Monte e non resistono all'afa neppure Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini (salvo poi riprovarci a inizio agosto). Nonostante il sole, si raffreddano anche i sentimenti di coppie storiche come quelle di Diletta Leotta con Mammì e Marica Pellegrinelli con Ramazzotti (anche se ad agosto si ritrovano insieme a Taormina per i figli). Guarda tutte le coppie vip che non stanno trascorrendo l'estate insieme...