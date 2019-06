Lady Gaga "ufficializza" la rottura con Christian Carino mostrando il dito senza anello...

Mostrando il dito senza anello, durante il Jazz and Piano show, parte della sua residency a Las Vegas, Lady Gaga ha detto l'altra sera: "L'ultima volta che ho cantato questa canzone ("Someone to Watch Over Me" di Ella Fitzgerald, ndr) avevo un anello al dito. Quindi questa volta sarà differente". E' la prima volta che la cantante fa riferimento ufficialmente alla rottura con Christan Carino , avvenuta almeno quattro mesi fa. Intanto tra Bradley Cooper e Irina Shayk sembra esserci aria di crisi...

Lady Gaga e il fidanzato Christian Carino si sarebbero lasciati lo scorso febbraio, dopo due anni di relazione e voci di matrimonio in vista. La popstar non aveva mai ufficializzato la notizia. Fino all'altra sera, quando, con molta naturalezza, ne ha parlato al suo pubblico a Las Vegas, accennando all'anello di fidanzamento mancante al suo dito.



I due sono sempre stati molti riservati rispetto alla loro love story e anche le ragioni, che avrebbero portato alla rottura sono sconosciute, anche se i rumors ne avevano addebitato la fine alla troppa gelosia di lui.



E guarda caso, proprio poco dopo la rottura, durante la promozione del film "A Star is Born", il gossip si era infiammato sulle voci di una love story nascente tra Lady Gaga e il suo partner cinematografico Bradely Cooper. Ma le coincidenze non finiscono qui. Messi a tacere i rumor su una "story" inesistente Lady Gaga e Cooper non si sono più mostrarti insieme e al contrario l'attore e sua moglie, la splendida Irina Shayk, sono stati più volte immortalati in modalità "happy family". Adesso Page Six e altri media americani lanciano l'ennesima bomba: tra Bradley e Irina tirerebbe aria di crisi coniugale. E rispunta il nome di Lady Gaga. "Continuano a provarci per il bene della figlia, ma nessuno dei due è felice. La relazione è appesa a un filo...", racconta la fonte anonima al magazine di gossip del New York Times.