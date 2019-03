Lady Gaga: "L'amore con Cooper? Era quello che volevamo far vedere"

Parole che deluderanno forse i fan del film, ma che tranquillizzeranno invece i sostenitori di Bradley Cooper e Irina Shayk. Sui social, dopo il toccante duetto, sono piovuti indizi e teorie sulla presunta love story tra i due, tanto da obbligare la diretta interessata a smentire: "I social, diciamoci la verità, sono la feccia di internet. Tutto quello che avete visto, da come lui spinge il piano a noi due seduti vicini, era programmato. Era una visione molto precisa di Bradley e ci siamo esercitati duramente tutta la settimana".



"Era importante che restassimo connessi per tutto il tempo" ha continuato. "Shallow è una canzone d'amore e A Star is Born è un film romantico. Quando canti una canzone d'amore questo è quello che vuoi trasmettere alle persone. Per tre anni sono rimasta avvinghiata a Tony Bennett ma non ho avuto una relazione con lui!".