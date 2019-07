Amore al capolinea per Monica Bellucci: è finita con Nicolas Lefebvre

La love story tra Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre è arrivata al capolinea. E' stata la stessa attrice a rivelare la fine della loro relazione, durata circa un anno, al settimanale F: "Il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita", ha spiegato. La coppia, che era venuta ufficialmente allo scoperto solo qualche mese fa, sembrava innamorata ed affiatata ma qualcosa deve essersi spezzato.

Dopo il divorzio da Vincent Cassel, ora sposato con l'esplosiva Tina Kounakey, la Bellucci ha protetto gelosamente la sua vita privata. L'amore per Lefebvre, però, è stato più forte del desiderio di riservatezza e così, dopo essere stati già paparazzati insieme, i due sono usciti allo scoperto. Lui, affascinante scultore dalla lunga chioma più giovane di lei di 18 anni, sembrava aver rubato il cuore della bella Monica: ad ogni uscita pubblica non mancavano sguardi complici, attenzioni e tenerezze.



La dichiarazione dell'attrice a F è arrivata come un fulmine a ciel sereno: "Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest'uomo mi ha insegnato tante cose", ha raccontato. Nonostante l'amore sia finito, però, tra loro resta un profondo affetto e un'amicizia che, assicura la diva, durerà tutta la vita.