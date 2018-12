Monica Bellucci ha un nuovo amore, l'artista Nicolas Lefebvre

A cinque anni dal divorzio da Vincent Cassel, Monica Bellucci ha un nuovo amore. La rivista Voici mostra l'attrice mentre bacia per strada Nicolas Lefebvre, 18 anni più giovane di lei. Barba e capelli lunghi per l'artista che ha fatto breccia nel cuore della diva che, poco più di un anno fa, sulle pagine di Paris Match, aveva dichiarato: "C'è un nuovo uomo... ma non vi dirò niente di più" e ancora "Oggi trovo che un uomo con le rughe sia più interessante, i segni del tempo sul suo viso e sul suo corpo mi piacciono. Perché quello che lo rende sexy è il suo vissuto. Attraverso le pieghe del corpo si vede meglio l'anima".