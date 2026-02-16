Maya Hawke, matrimonio a sorpresa a New York: papà Ethan e mamma Uma Thurman al suo fianco

Secondo quanto riportato dalla rivista People, la coppia avrebbe voluto accanto soltanto familiari e amici stretti, trasformando la celebrazione in un momento autentico e raccolto. Maya Hawke, 27 anni, è apparsa luminosa, emozionata, con un abito bianco dalla gonna ampia e linee essenziali: uno stile romantico ma senza ostentazione, perfettamente in sintonia con la sua personalità. Accanto a lei, Hutson, 35 anni, in completo scuro, elegante e sorridente. Musicista stimato nella scena folk-rock americana, ha collaborato con artisti come Phoebe Bridgers, costruendo negli anni una carriera solida e rispettata.