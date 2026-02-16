Maya Hawke, matrimonio a sorpresa a New York: papà Ethan e mamma Uma Thurman al suo fianco

Fotogallery - Cannes 76, Maya Hawke scatenata sul red carpet di "Asteroid City"
© IPA
© IPA
L’attrice di "Stranger Things" ha detto sì al musicista Christian Lee Hutson nel giorno di San Valentino, circondata dagli affetti più cari e dai suoi colleghi
Maya Hawke © IPA
Il 14 febbraio, data simbolo dell’amore e festa degli innamorati, è diventato per Maya Hawke qualcosa di ancora più speciale. L’attrice, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Robin Buckley nella serie Stranger Things, ha scelto proprio San Valentino per dire sì al cantautore Christian Lee Hutson.
La cerimonia si è svolta a New York, lontano dai riflettori e con quella discrezione che da sempre accompagna la sua vita privata. Per qualche giorno tutto è rimasto avvolto nel riserbo, finché sui social e su alcune testate internazionali non sono apparse le prime immagini. Scatti che raccontano un matrimonio intimo, elegante, curato senza eccessi, ma con grande attenzione ai dettagli.
Secondo quanto riportato dalla rivista People, la coppia avrebbe voluto accanto soltanto familiari e amici stretti, trasformando la celebrazione in un momento autentico e raccolto. Maya Hawke, 27 anni, è apparsa luminosa, emozionata, con un abito bianco dalla gonna ampia e linee essenziali: uno stile romantico ma senza ostentazione, perfettamente in sintonia con la sua personalità. Accanto a lei, Hutson, 35 anni, in completo scuro, elegante e sorridente. Musicista stimato nella scena folk-rock americana, ha collaborato con artisti come Phoebe Bridgers, costruendo negli anni una carriera solida e rispettata.
Ad accompagnare Maya all’altare è stato il padre, Ethan Hawke, visibilmente commosso. Tra gli invitati non poteva mancare la madre della giovane attrice, Uma Thurman, presenza discreta, ma fondamentale in un giorno così significativo. Le immagini mostrano abbracci, sorrisi e un’atmosfera decisamente rilassata, molto familiare.
Il matrimonio è diventato anche l’occasione per una piccola reunion del cast di Stranger Things: tra gli invitati si sono riconosciuti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer e Charlie Heaton. Un segno concreto del legame nato sul set e cresciuto negli anni di successo globale della serie.
La storia tra Maya Hawke e Christian Lee Hutson è sempre stata vissuta lontano dal gossip. La prima conferma pubblica era arrivata quasi per caso, durante un’intervista in cui lui l’aveva definita “la mia fidanzata”. Poi le apparizioni insieme, come sul red carpet di “John Proctor Is the Villain”, e quell’anello scintillante che aveva acceso le speculazioni. Oggi, con il sì pronunciato nel giorno degli innamorati, Maya Hawke apre un nuovo capitolo della sua vita. Lo fa restando fedele a se stessa: riservata, elegante, autentica. Un matrimonio romantico, sorprendente e perfettamente in linea con il suo stile.
© IPA
© IPA