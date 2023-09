Maya è la prima figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman , e ha un fratello minore, Levon. Grazie alla sua interpretazione in "Stranger Things" l'attrice è stata lanciata nello showbiz. La vedremo presto anche in " Asteroid city" di Wes Anderson e "Maestro" di Bradley Cooper . "Wildcat" è scritto e diretto da Ethan Hawke e racconta la storia della scrittrice Flannery O'Connor, interpretata dalla figlia 25enne, e della complicata stesura del suo primo romanzo. Il film verrà presentato l’11 settembre al Toronto Film Festival. Padre e figlia ne hanno parlato durante un'intervista alla rivista americana d'intrattenimento.

Le scene di sesso

Sul set del film, Maya Hawke ha dovuto interpretare alcune scene di sesso con le sue co-star Rafael Casal e Cooper Hoffman. Il buon Ethan avrà avuto problemi a girare queste scene con la figlia protagonista? "Dovevamo più che altro pensare a Rafael e Cooper, penso sia stato strano per loro” ha precisato scherzando l'attore e regista. A quanto pare nessun problema anche da parte dell'attrice che nel film interpreta alcuni personaggi dei racconti della scrittrice: "Ci siamo assicurati che sul set ci fosse un coordinatore d'intimità per loro, in modo che potessero sentirsi assolutamente al sicuro e a loro agio e non...". "E non spiati da qualche papà inquietante", ha concluso ironico Ethan.