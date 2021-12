Matrimoni vip 2022: guarda chi sta preparando l'abito bianco

Tgcom24

Sarà un anno ricco di matrimoni da vip. Non ci sono notizie (per ora) di royal wedding imminenti, ma in ambito sportivo il profumo di fiori d’arancio è travolgente. Diranno sì Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Marcell Jacobs e Nicole Daza, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. Ma ci saranno anche le nozze di Beatrice Valli e Marco Fantini, Enrico Brignano e Flora Canto, Sabrina Ghio e Carlo Negri, Bianca Berlinguer e Luigi Manconi.