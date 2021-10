Gianmarco Tamberi, ultimo anniversario da fidanzati con Chiara e invita i fan alle nozze

"Dal 20.10.2009 al 20.10.2021 insieme... Per 12 anni ogni singolo giorno ho scelto te a chiunque altro. Ultimo anniversario da fidanzati, dall'anno prossimo si fa sul serio dicono", scrive Gimbo postando la foto del bacio con Chiara, in cui lei gli carezza il viso e intanto sfoggia l'anello con il diamante che lui le ha regalato. "Chi vuole venire al matrimonio?" chiede Tamberi ai follower. Una mossa azzardata fatta sull'onda dell'entusiasmo, e le adesioni non mancano.

Anche la Bontempi ha pensato a un momento speciale per Gianmarco. Ha riempito l'appartamento di palloncini a forma di cuore per sorprendere il suo amore al rientro a casa. "Ti ho aspettato fino alle 3.30 di notte per festeggiare insieme... dopo 12 anni continua a battermi forte il cuore, ho sempre e dico sempre voglia di sentirti, vederti, condividere tutto. Sei la mia persona. Non ho alcun dubbio! Buon anniversario amore mio infinito "

La proposta di nozze per Chiara è arrivata poco prima della partenza di Gianmarco per Tokyo. "Lei è la mia futura moglie, la donna che mi ispira nella vita, che mi da il coraggio, che mi sostiene, che crede in me... Follemente innamorato di te. Immensamente grato a te. Per sempre con te", aveva scritto lui ad agosto postando una foto con la sua compagna.

