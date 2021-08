Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, primo selfie di coppia post medaglia

Si amano alla follia. Lui ha la medaglia al collo perché è salito sul gradino più alto del podio a Tokyo per il salto in alto, ma di lei dice: “Sei tu il mio oro”. Ecco il primo selfie di coppia di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: l’atleta italiano vincitore alle Olimpiadi 2020 con la sua promessa sposa. Lui le ha chiesto di sposarlo prima di partire per i Giochi. Lei ha risposto: “Ti direi di sì ogni singolo giorno”.

Un’emozione fortissima vissuta in coppia. Gianmarco pronto a conquistare il podio, Chiara sugli spalti a tifare. E poi quando lui l’oro l’ha vinto davvero, in lacrime emozionato a ricevere la medaglia e lei a pochi passi col cuore in gola. “Stai per vivere il tuo sogno amore mio, un sogno che aspetti da anni… Vivilo con la grinta, la convinzione e la forza che solo tu hai. E soprattutto divertiti e goditi finalmente questi giochi olimpici. Lontani ma sempre vicini… sono con te! Ti meriti il meglio vita mia” aveva scritto la Bontempi sui social. Tamberi ha vissuto con grinta il sogno e ce l’ha fatta.

Si sposeranno presto e il loro amore è più forte che mai. Per la festa della donna, Gianmarco scriveva alla fidanzata: “Tu sei il mio oro... l'oro nella vita, decisamente la gara più importante! Vincerò amore mio, presto vincerò e ti renderò orgogliosa di me come mai prima d'ora... auguri a te e a tutte le donne che hanno la capacità di rendere noi, uomini”. E ancora a San Valentino un’altra dedica romantica e appassionata per Chiara: “Così fragile ma così forte, così piccina ma con un cuore enorme... così sei tu, tu che mi hai fatto diventare ciò che sono io! Buon San Valentino a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di scoprire che cosa significa amare ed essere amati”.

