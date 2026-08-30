Per Martina De Ioannon potrebbe essere arrivato il momento di cambiare strada. Non quella sentimentale, visto che accanto a lei c’è ancora Gianmarco Steri, ma quella professionale. Dopo essere diventata uno dei volti più riconoscibili dei programmi di Maria De Filippi, l’ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island sta pensando a un futuro decisamente diverso da quello che il pubblico avrebbe potuto immaginare. Niente, almeno per ora, fa pensare a nuovi progetti nel mondo dello spettacolo. Al contrario, vuole tornare sui libri e trasformare una passione coltivata da tempo in un vero percorso di studi. La sua ambizione? Diventare criminologa.
Martina De Ioannon chiede consigli per l’università
A raccontare il nuovo progetto è stata lei stessa sui social, chiedendo alla sua community un consiglio concreto. "C’è qualcuno all’ascolto che mi può consigliare da un punto di vista di laurea triennale in criminologia?", ha domandato in un video pubblicato su TikTok.
La scelta, però, non sarebbe nata da un entusiasmo del momento. Martina De Ioannon ha ammesso di pensarci "da troppo tempo" e di essere consapevole che la strada non sarà semplice. "So perfettamente che in Italia la figura del criminologo non è riconosciuta da un punto di vista lavorativo, però non mi interessa, è una cosa che voglio fare da troppo tempo e quindi la farò lo stesso". L’idea è restare a Roma, senza escludere la possibilità di frequentare un percorso online.
Una nuova vita lontano dalle telecamere?
Prima di arrivare alla criminologia, Martina De Ioannon dovrà però costruire le basi necessarie. Partendo dal diploma di liceo, potrebbe scegliere una laurea triennale in ambiti come giurisprudenza, psicologia o scienze dei servizi giuridici, per poi orientarsi verso una specializzazione. Un progetto impegnativo, che inevitabilmente potrebbe entrare in conflitto con eventuali impegni televisivi.
Da qui l’ipotesi, già circolata tra i suoi follower, di un possibile allontanamento dallo showbiz. Ma parlare di ritiro sarebbe prematuro: Martina De Ioannon non ha annunciato alcun addio alla televisione. Ha semplicemente raccontato di voler dare spazio a qualcosa che sente importante per sé. E forse è proprio questo il dettaglio più interessante: dopo essere diventata popolare davanti alle telecamere, oggi sembra voler capire chi essere anche quando quelle si spengono.