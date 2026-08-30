La scelta, però, non sarebbe nata da un entusiasmo del momento. Martina De Ioannon ha ammesso di pensarci "da troppo tempo" e di essere consapevole che la strada non sarà semplice. "So perfettamente che in Italia la figura del criminologo non è riconosciuta da un punto di vista lavorativo, però non mi interessa, è una cosa che voglio fare da troppo tempo e quindi la farò lo stesso". L’idea è restare a Roma, senza escludere la possibilità di frequentare un percorso online.