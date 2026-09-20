Mara Venier spegne 74 candeline, guarda il compleanno casalingo a Roma
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Mara Venier, la dedica a Nicola Carraro per i 26 anni insieme © Instagram
Ventisei anni insieme, attraversando momenti felici e periodi molto più difficili. Mara Venier, 75 anni, celebra l'anniversario con il marito Nicola Carraro, 84, con una dedica pubblicata sui social che racconta, in poche parole, il legame che li unisce dal 2000.
“E dopo 26 anni siamo ancora qua amore mio… uniti sempre 'nella gioia e nel dolore'… sei la mia vita”, ha scritto la conduttrice su Instagram, aggiungendo le due date, 19 settembre 2000 e 19 settembre 2026, e una foto insieme al marito. Parole che arrivano dopo un periodo particolarmente delicato per la coppia e che, proprio per questo, assumono un significato ancora più profondo.
La storia d'amore tra Mara Venier e Nicola Carraro è iniziata nel 2000. Sei anni più tardi, il 28 giugno 2006, i due si sono sposati a Roma. Da allora non hanno mai nascosto il forte legame che li unisce, raccontando negli anni anche i momenti meno semplici della loro vita insieme.
Sotto alla dedica per i 26 anni sono arrivati tantissimi messaggi di auguri, anche da parte degli amici del mondo dello spettacolo. Tra loro Antonella Clerici, Alessia Marcuzzi, Laura Pausini, Luisa Ranieri, Alberto Matano, Eva Grimaldi, Rocío Muñoz Morales e Ferzan Özpetek.
Il riferimento alla "gioia e al dolore" arriva soprattutto dopo un periodo molto complicato per Nicola Carraro. Nel 2025 il produttore aveva affrontato seri problemi alla schiena, tanto da essere costretto per un periodo sulla sedia a rotelle. A questi si erano aggiunte anche difficoltà legate ai polmoni. Successivamente Carraro ha raccontato di essere stato colpito da una pancreatite acuta, che lui ha collegato a un farmaco per dimagrire prescritto da un medico. Le sue condizioni erano diventate molto serie e il ricovero era durato diverse settimane.
Mara Venier, parlando in seguito di quei mesi, aveva raccontato che il marito era stato in coma e per tre giorni in fin di vita. In quel periodo la conduttrice gli è rimasta accanto, mentre Carraro ha riconosciuto pubblicamente quanto la presenza della moglie sia stata importante durante la ripresa. "Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare", aveva raccontato. Oggi la dedica per i 26 anni insieme sembra racchiudere proprio tutto questo. Non soltanto un anniversario da festeggiare, ma il traguardo di una coppia che, dopo mesi difficili, può ancora una volta dirsi: "Siamo ancora qua".
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