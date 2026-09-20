Mara Venier, parlando in seguito di quei mesi, aveva raccontato che il marito era stato in coma e per tre giorni in fin di vita. In quel periodo la conduttrice gli è rimasta accanto, mentre Carraro ha riconosciuto pubblicamente quanto la presenza della moglie sia stata importante durante la ripresa. "Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare", aveva raccontato. Oggi la dedica per i 26 anni insieme sembra racchiudere proprio tutto questo. Non soltanto un anniversario da festeggiare, ma il traguardo di una coppia che, dopo mesi difficili, può ancora una volta dirsi: "Siamo ancora qua".