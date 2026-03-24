In quell'occasione la conduttrice aveva svelato un retroscena che intreccia la nuova casa con un ricordo doloroso: Enrica Bonaccorti, scomparsa lo scorso 12 marzo, l'aveva aiutata nella ricerca della nuova sistemazione. Quando Mara aveva trovato un appartamento vicino a lei, Bonaccorti non aveva nascosto la gioia: "Così staremo sempre insieme", le aveva detto. Ponte Milvio era il quartiere dove l'attrice e conduttrice viveva da molti anni e che sperava di condividere con l'amica di sempre.