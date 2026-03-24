Mara Venier e Nicola Carraro, trasloco lampo a Roma: nuova casa a Ponte Milvio
La coppia lascia il superattico con vista San Pietro e si trasferisce: tutti i retroscena
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Mara Venier e Nicola Carraro hanno cambiato casa. La coppia ha lasciato definitivamente il superattico romano con vista San Pietro e si è trasferita in un nuovo appartamento nella zona di Ponte Milvio, sempre nella Capitale. A raccontare tutto è stato lo stesso Carraro con un video pubblicato sul suo profilo Instagram: "Trasloco fatto! Mara ha fatto il trasloco in 24 ore, Milano-Roma, una roba incredibile".
Un trasloco da record tra Milano e Roma
Il riferimento dell'ex produttore cinematografico è al trasferimento degli oggetti rimasti nella casa milanese dove la coppia aveva vissuto per circa un anno, nel 2025, durante il periodo in cui Carraro si stava curando nel capoluogo lombardo. Ventiquattro ore per portare tutto da Milano a Roma: un'impresa che ha lasciato lo stesso Nicola a bocca aperta. Ma il lavoro, a sentire lui, è tutt'altro che finito: "Adesso dobbiamo ancora sistemare un 'fracco' di cose, per cui l'argomento è trasloco".
Il legame con Enrica Bonaccorti dietro la scelta di Ponte Milvio
La notizia del trasferimento non è arrivata del tutto inattesa. In una recente intervista rilasciata a La Stampa, Mara Venier aveva anticipato di essere in procinto di cambiare casa, definendolo "un trasloco non desiderato ma di cui non si può più fare a meno".
In quell'occasione la conduttrice aveva svelato un retroscena che intreccia la nuova casa con un ricordo doloroso: Enrica Bonaccorti, scomparsa lo scorso 12 marzo, l'aveva aiutata nella ricerca della nuova sistemazione. Quando Mara aveva trovato un appartamento vicino a lei, Bonaccorti non aveva nascosto la gioia: "Così staremo sempre insieme", le aveva detto. Ponte Milvio era il quartiere dove l'attrice e conduttrice viveva da molti anni e che sperava di condividere con l'amica di sempre.
Perché Mara e Nicola hanno lasciato il superattico
I motivi precisi del trasferimento non sono stati dichiarati pubblicamente, ma le parole di Mara lasciano intuire che la decisione sia legata più alla necessità che alla volontà. La coppia ha vissuto per moltissimi anni nell'attico con vista su San Pietro, un appartamento che la conduttrice ha sempre amato.
La scelta di una casa più comoda e accessibile — lontana dagli ultimi piani — sembra rispondere a esigenze pratiche legate all'età e alle condizioni di salute di Carraro. Un cambiamento importante, affrontato con la velocità e la determinazione che chi conosce Mara Venier non fatica a immaginare.