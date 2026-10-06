© Chi magazine
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Dopo il pranzo a Montecarlo, l'attrice e il nobile genovese volano insieme a Parigi e sembra esserci un'intesa che va oltre il semplice rapporto professionale
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Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino tornano a farsi vedere insieme e, questa volta, le immagini sembrano raccontare qualcosa in più di una semplice frequentazione legata agli impegni professionali. Dopo il pranzo a due allo Yacht Club di Montecarlo immortalato a settembre, l'attrice 49enne e il nobile genovese sono stati fotografati durante un nuovo viaggio, stavolta a Parigi.
Un'altra occasione condivisa lontano dagli eventi ufficiali, tra sorrisi, confidenza e momenti trascorsi fianco a fianco, che ha inevitabilmente riacceso le voci su un possibile flirt. Nelle fotografie condivise dal settimanale "Chi", i due appaiono prima a bordo di un jet privato e poi nella capitale. Un viaggio lampo che li ha portati anche al Ritz per una colazione e tra le vie della città.
A colpire, più ancora della destinazione, è l'intesa che traspare dagli scatti: Arcuri e Pallavicino appaiono rilassati e complici, con un atteggiamento che alimenta le curiosità sulla reale natura del loro rapporto. Per il momento, però, nessuno dei due ha confermato l'esistenza di una relazione sentimentale.
Tra Manuela Arcuri e Domenico Antonio Pallavicino esiste infatti da tempo anche un legame professionale. L'attrice è uno dei volti della Fondazione Pallavicino, l'ente nato a Genova nel 2019 per volontà del principe con l'obiettivo di conservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della famiglia.
Arcuri è stata inoltre scelta come madrina per il volo inaugurale della compagnia aerea nella quale Pallavicino ha investito. È proprio tra appuntamenti istituzionali, eventi e nuovi progetti che i due hanno iniziato a comparire sempre più spesso fianco a fianco. Secondo il settimanale "Chi", però, gli ultimi scatti mostrerebbero una confidenza ormai difficile da ricondurre soltanto agli impegni di lavoro.
Le nuove indiscrezioni arrivano a pochi mesi dalla fine del matrimonio di Manuela Arcuri con Giovanni Di Gianfrancesco, al quale era legata dal 2010 e con cui ha avuto il figlio Mattia. La separazione è stata ufficializzata nel 2026 dopo oltre quindici anni insieme. Ospite a "Verissimo", l'attrice aveva raccontato quanto fosse stato difficile accettare la fine del rapporto: "Non me lo sarei mai immaginata. Ho sempre creduto nella famiglia", aveva confidato, spiegando che con il tempo i due si erano "dati troppo per scontati".