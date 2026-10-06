Le nuove indiscrezioni arrivano a pochi mesi dalla fine del matrimonio di Manuela Arcuri con Giovanni Di Gianfrancesco, al quale era legata dal 2010 e con cui ha avuto il figlio Mattia. La separazione è stata ufficializzata nel 2026 dopo oltre quindici anni insieme. Ospite a "Verissimo", l'attrice aveva raccontato quanto fosse stato difficile accettare la fine del rapporto: "Non me lo sarei mai immaginata. Ho sempre creduto nella famiglia", aveva confidato, spiegando che con il tempo i due si erano "dati troppo per scontati".