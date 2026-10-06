IN ELICOTTERO VERSO PARIGI

Manuela Arcuri, nuovo flirt con il principe Andrea Pallavicino?

Dopo il pranzo a Montecarlo, l'attrice e il nobile genovese volano insieme a Parigi e sembra esserci un'intesa che va oltre il semplice rapporto professionale

06 Ott 2026 - 07:30
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
1 di 4
© Chi magazine
© Chi magazine
© Chi magazine

© Chi magazine

© Chi magazine

Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino tornano a farsi vedere insieme e, questa volta, le immagini sembrano raccontare qualcosa in più di una semplice frequentazione legata agli impegni professionali. Dopo il pranzo a due allo Yacht Club di Montecarlo immortalato a settembre, l'attrice 49enne e il nobile genovese sono stati fotografati durante un nuovo viaggio, stavolta a Parigi.

Google Preferred Site

Le fotografie sembrano svelare un'intesa diversa

 Un'altra occasione condivisa lontano dagli eventi ufficiali, tra sorrisi, confidenza e momenti trascorsi fianco a fianco, che ha inevitabilmente riacceso le voci su un possibile flirt. Nelle fotografie condivise dal settimanale "Chi", i due appaiono prima a bordo di un jet privato e poi nella capitale. Un viaggio lampo che li ha portati anche al Ritz per una colazione e tra le vie della città.

A colpire, più ancora della destinazione, è l'intesa che traspare dagli scatti: Arcuri e Pallavicino appaiono rilassati e complici, con un atteggiamento che alimenta le curiosità sulla reale natura del loro rapporto. Per il momento, però, nessuno dei due ha confermato l'esistenza di una relazione sentimentale.

Leggi anche

Manuela Arcuri e la separazione dal marito: "Non me lo sarei mai immaginata"

Manuela Arcuri e la fine della relazione con Giovanni Di Gianfrancesco, chi è l'ex marito

Il rapporto professionale tra Arcuri e Pallavicino

 Tra Manuela Arcuri e Domenico Antonio Pallavicino esiste infatti da tempo anche un legame professionale. L'attrice è uno dei volti della Fondazione Pallavicino, l'ente nato a Genova nel 2019 per volontà del principe con l'obiettivo di conservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della famiglia. 

Leggi anche

Manuela Arcuri torna sui social dopo le voci di separazione: "Periodo difficile"

Manuela Arcuri si è separata dal marito e in un post parla di tradimento

Arcuri è stata inoltre scelta come madrina per il volo inaugurale della compagnia aerea nella quale Pallavicino ha investito. È proprio tra appuntamenti istituzionali, eventi e nuovi progetti che i due hanno iniziato a comparire sempre più spesso fianco a fianco. Secondo il settimanale "Chi", però, gli ultimi scatti mostrerebbero una confidenza ormai difficile da ricondurre soltanto agli impegni di lavoro.

Leggi anche
Irina Shayk su Instgram

Irina Shayk, nuovo flirt con Devin Booker? La top model avvistata con il cestista (più giovane di 11 anni)

Kimi Antonelli e Suami Di Tavi avvistati a Portofino: è lei la nuova fiamma?

Manuela Arcuri dopo la separazione

 Le nuove indiscrezioni arrivano a pochi mesi dalla fine del matrimonio di Manuela Arcuri con Giovanni Di Gianfrancesco, al quale era legata dal 2010 e con cui ha avuto il figlio Mattia. La separazione è stata ufficializzata nel 2026 dopo oltre quindici anni insieme.  Ospite a "Verissimo", l'attrice aveva raccontato quanto fosse stato difficile accettare la fine del rapporto: "Non me lo sarei mai immaginata. Ho sempre creduto nella famiglia", aveva confidato, spiegando che con il tempo i due si erano "dati troppo per scontati". 

Manuela Arcuri più sexy che mai

1 di 18
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Ti potrebbe interessare

videovideo
manuela arcuri

Sullo stesso tema