separazione dopo 15 anni

Manuela Arcuri si separa: accordo consensuale con assegno da 6mila euro al mese

Nessuna battaglia legale tra l'attrice e il produttore dopo 15 anni di relazione: affido condiviso del figlio Mattia e mantenimento mensile

15 Mar 2026 - 10:33
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Si chiude senza scontri in tribunale la storia tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Dopo circa 15 anni di relazione, l'attrice e l'imprenditore romano hanno deciso di separarsi attraverso una negoziazione assistita consensuale, evitando così un contenzioso giudiziario. Come riportato da Il Messaggero, l'accordo è stato depositato nei giorni scorsi al Tribunale di Roma e ora dovrà essere esaminato dal pubblico ministero degli affari civili, che verificherà soprattutto la tutela del figlio minorenne prima della ratifica definitiva da parte del giudice.

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Mantenimento e casa

 Tra i punti principali dell'intesa c'è l'assegno di mantenimento: Di Gianfrancesco si è impegnato a versare 6mila euro al mese, oltre a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie per il figlio Mattia, che ha 11 anni. L'attrice potrà  continuare a vivere nella villa di famiglia situata nella zona sud di Roma. L'accordo tiene conto anche del regime di separazione dei beni che regolava il matrimonio.

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L'affido del figlio

 L'intesa prevede l'affido condiviso del bambino, con collocamento prevalente presso la madre. Una soluzione che tiene conto anche degli impegni professionali del produttore, spesso in viaggio tra Roma, Dubai e Ibiza per le sue attività nel settore dell'edilizia e del cinema. Se il Tribunale darà il via libera alla negoziazione assistita, la separazione potrà diventare ufficiale entro 30-40 giorni, senza la necessità di udienze.

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Il matrimonio e la crisi

 La coppia si era sposata a Las Vegas nel 2013, per poi celebrare nuovamente le nozze in Italia nel luglio del 2022 nello storico Castello Orsini-Odescalchi. La fortezza affacciata sul lago di Bracciano è stata teatro di altri celebri matrimoni vip, come quello tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti nel 1998 e quello tra Tom Cruise e Katie Holmes nel 2006. La crisi, secondo quanto trapelato, sarebbe esplosa circa sette mesi fa.

I messaggi social e la ripartenza

 Tra settembre e ottobre Arcuri aveva condiviso sui social alcuni messaggi interpretati da molti come riferimenti a un tradimento e alla fine della relazione. "Chi ti ama veramente non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce" aveva scritto in uno dei post pubblicati in quel periodo, lasciando intuire il momento difficile attraversato.

L'attrice è pronta a ripartire anche dal lavoro: sarà tra i protagonisti del film "Tradita", tratto dal romanzo della scrittrice Maria Carboni e ambientato nelle Marche. La pellicola, prodotta proprio da Di Gianfrancesco, arriverà nelle sale il 20 marzo e vedrà nel cast anche il figlio Mattia, a conferma di un rapporto professionale rimasto saldo nonostante la separazione.

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