La coppia si era sposata a Las Vegas nel 2013, per poi celebrare nuovamente le nozze in Italia nel luglio del 2022 nello storico Castello Orsini-Odescalchi. La fortezza affacciata sul lago di Bracciano è stata teatro di altri celebri matrimoni vip, come quello tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti nel 1998 e quello tra Tom Cruise e Katie Holmes nel 2006. La crisi, secondo quanto trapelato, sarebbe esplosa circa sette mesi fa.