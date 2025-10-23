Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 15
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Dopo 15 anni insieme

Manuela Arcuri si è separata dal marito e in un post parla di tradimento

L’attrice e Giovanni Di Gianfrancesco hanno un figlio Mattia

23 Ott 2025 - 09:55
15 foto
manuela arcuri
gossip