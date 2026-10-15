Raffaella Fico, la mamma dell'ex le dedica parole affettuose: "L'altra non mi ha mai dato questa felicità"
Il messaggio pubblicato sui social dalla mamma dell'Armando Izzo è rivolto all'ex compagna del figlio tornato con la moglie
Una storia d'amore finita, ma non tutti i legami si sono spezzati. Tra Armando Izzo e Raffaella Fico è finita e il calciatore è tornato dalla moglie, Titta Angellotti, sua moglie da anni, ma nella vicenda sentimentale che ha coinvolto il difensore dell'Avellino c'è una voce che continua a distinguersi: quella di sua madre Giovanna che, le ha rivolto una dedica carica di riconoscenza: "Grazie Raffaella che mi hai donato una felicità che l'altra non mi ha mai permesso di vivere. Ti voglio tanto bene". Parole che trasudano risentimento nei confronti della nuora.
Il ritorno dopo la crisi
La riconciliazione tra Izzo e Angellotti è diventata pubblica a settembre, quando i due hanno condiviso sui social segnali inequivocabili del loro ritrovato legame. Una scelta importante per una coppia che ha alle spalle circa vent'anni di vita insieme e una famiglia costruita nel tempo, con le loro figlie.
Il ritorno del difensore accanto alla moglie ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto, dopo la relazione vissuta dal calciatore con Raffaella Fico. Non sono mancate le critiche rivolte a Titta per aver deciso di concedere un'altra possibilità al marito, ma Izzo ha voluto intervenire personalmente per proteggerla dai giudizi. Il calciatore non ha cercato giustificazioni per quanto accaduto e ha riconosciuto le proprie responsabilità: "Io ho sbagliato" ha ammesso.
La gravidanza finita nel dolore
Prima della riconciliazione con Titta, nella vita di Armando Izzo c'era stata Raffaella Fico. La relazione tra il calciatore e la showgirl era diventata pubblica nel 2025 e, nel corso della loro storia, i due avevano condiviso anche la notizia di una gravidanza. L'attesa, però, si era trasformata in un dolore profondo: la coppia ha perso il bambino che aspettava. Un'esperienza difficile, che ha segnato entrambi e che aveva portato Giovanna a manifestare la propria vicinanza a Raffaella.
Le accuse del passato e il rapporto con la nuora
Quello di Giovanna non è il primo intervento pubblico destinato a far discutere. Già nel novembre 2025, la madre del calciatore aveva raccontato di essersi sentita allontanata dalla vita delle nipoti, denunciando di non aver potuto partecipare a momenti importanti della loro crescita. Nel suo sfogo aveva parlato di feste, battesimi, comunioni e compleanni ai quali, secondo la sua versione, non le sarebbe stato permesso di prendere parte. In quella stessa occasione, Giovanna aveva chiamato in causa anche il figlio, sostenendo che il suo forte coinvolgimento sentimentale lo avesse portato ad assecondare l'esclusione da lei lamentata.