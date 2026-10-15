Una storia d'amore finita, ma non tutti i legami si sono spezzati. Tra Armando Izzo e Raffaella Fico è finita e il calciatore è tornato dalla moglie, Titta Angellotti, sua moglie da anni, ma nella vicenda sentimentale che ha coinvolto il difensore dell'Avellino c'è una voce che continua a distinguersi: quella di sua madre Giovanna che, le ha rivolto una dedica carica di riconoscenza: "Grazie Raffaella che mi hai donato una felicità che l'altra non mi ha mai permesso di vivere. Ti voglio tanto bene". Parole che trasudano risentimento nei confronti della nuora.