Raffaella Fico, l'ex Armando Izzo: "Mi prendo una pausa di riflessione"

A rendere ancora più delicato il momento vissuto dalla coppia è quanto accaduto negli scorsi mesi. A dicembre, infatti, la showgirl 38enne aveva perso il bambino che aspettava proprio da Izzo, al quinto mese di gravidanza. Un evento doloroso che potrebbe aver inciso sugli equilibri della relazione. Fico, già madre di Pia, nata dalla precedente relazione con Mario Balotelli, aveva condiviso pubblicamente quel momento difficile, suscitando grande vicinanza da parte dei fan. Izzo ha anche voluto smentire alcune voci circolate negli ultimi giorni. Il calciatore ha chiarito che questa pausa non ha nulla a che vedere con un possibile riavvicinamento all'ex moglie, con cui è stato sposato dal 2017 e da cui ha avuto due figlie. Pur ribadendo il rispetto per la madre dei suoi figli e per il percorso condiviso, Izzo ha escluso qualsiasi ritorno di fiamma, mettendo fine alle indiscrezioni che si erano diffuse.