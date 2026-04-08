Raffaella Fico, l'ex Armando Izzo: "Mi prendo una pausa di riflessione"
Il calciatore parla della crisi di coppia sui social e annuncia sui social la decisione di fermarsi, senza escludere un ritorno
È attraverso un messaggio pubblicato sui social che Armando Izzo rompe il silenzio sulla sua relazione con Raffaella Fico. Il difensore napoletano, 34 anni, ha annunciato di aver deciso di allontanarsi dalla showgirl, parlando apertamente di una pausa di riflessione. Una scelta che ha sorpreso molti, soprattutto perché la coppia appariva affiatata e complice fino a poco tempo fa. Izzo, però, ha voluto chiarire subito la natura della decisione, spiegando di attraversare un momento personale complesso che richiede tempo e introspezione.
Una scelta personale, non definitiva
Nel suo messaggio, il calciatore sottolinea come si tratti di una decisione difficile ma necessaria: un modo per fare chiarezza dentro sé stesso e affrontare con maggiore consapevolezza ciò che sta vivendo. Izzo non parla di rottura definitiva, lasciando intendere che si tratta piuttosto di una fase di riflessione. Allo stesso tempo, ha voluto esprimere rispetto nei confronti di Raffaella Fico, riconoscendo che questa situazione potrebbe causarle dolore.
Il peso degli ultimi mesi
A rendere ancora più delicato il momento vissuto dalla coppia è quanto accaduto negli scorsi mesi. A dicembre, infatti, la showgirl 38enne aveva perso il bambino che aspettava proprio da Izzo, al quinto mese di gravidanza. Un evento doloroso che potrebbe aver inciso sugli equilibri della relazione. Fico, già madre di Pia, nata dalla precedente relazione con Mario Balotelli, aveva condiviso pubblicamente quel momento difficile, suscitando grande vicinanza da parte dei fan. Izzo ha anche voluto smentire alcune voci circolate negli ultimi giorni. Il calciatore ha chiarito che questa pausa non ha nulla a che vedere con un possibile riavvicinamento all'ex moglie, con cui è stato sposato dal 2017 e da cui ha avuto due figlie. Pur ribadendo il rispetto per la madre dei suoi figli e per il percorso condiviso, Izzo ha escluso qualsiasi ritorno di fiamma, mettendo fine alle indiscrezioni che si erano diffuse.
Il messaggio si chiude con una riflessione più ampia e personale. Izzo parla della necessità, anche in età adulta, di affrontare momenti difficili e di viverli fino in fondo per comprenderli davvero. La decisione di fermarsi, dunque, sembra nascere dal bisogno di prendersi il tempo necessario per sé stesso, mantenendo rispetto verso tutte le persone coinvolte.