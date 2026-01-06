Raffaella Fico e Armando Izzo, la rinascita dopo il dolore: pioggia di critiche sui social

Sono passate due settimane da quando Raffaella Fico e Armando Izzo hanno condiviso con i loro follower una notizia dolorosissima: la perdita del bambino che la showgirl aspettava. Un annuncio che aveva scosso il pubblico e acceso un'ondata di vicinanza e rispetto. Ma il ritorno di Raffaella sui social in occasione di un viaggio per Capodanno ha scatenato i leoni da tastiera.