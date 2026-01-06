Raffaella Fico e Armando Izzo, la rinascita dopo il dolore: pioggia di critiche sui social

Dopo la perdita del bambino, la showgirl torna a sorridere insieme al compagno: il web si divide tra giudizi feroci e messaggi di empatia
Sono passate due settimane da quando Raffaella Fico e Armando Izzo hanno condiviso con i loro follower una notizia dolorosissima: la perdita del bambino che la showgirl aspettava. Un annuncio che aveva scosso il pubblico e acceso un'ondata di vicinanza e rispetto. Ma il ritorno di Raffaella sui social in occasione di un viaggio per Capodanno ha scatenato i leoni da tastiera.
Negli ultimi giorni l'ex gieffina, seguita su Instagram da quasi 800mila persone, ha ricominciato a postare. L'ultimo scatto la ritrae sorridente e complice accanto al compagno Armando Izzo, con una didascalia semplice: "Buon inizio". Un messaggio di speranza, che per molti utenti si è trasformato però in un pretesto per giudicare.
C'è chi non ha apprezzato quel sorriso, chi ha trovato "inopportuno" mostrarsi sereni dopo un lutto così recente. Commenti duri hanno invaso il post: secondo alcuni, la coppia avrebbe dovuto scegliere il silenzio e la riservatezza, evitando qualsiasi segnale di normalità o leggerezza. Accanto alle critiche, però, è emersa anche un'altra voce: quella di chi ha scelto l'empatia.
Tantissimi messaggi di solidarietà hanno preso le parti di Raffaella e Armando, sottolineando come un sorriso, una danza o un momento di leggerezza non cancellino il dolore, ma possano essere un modo per continuare a respirare. C'è chi ha ricordato che ognuno reagisce al lutto in maniera diversa, e chi ha invitato a guardare oltre le apparenze.
Al momento, Raffaella Fico e Armando Izzo non hanno risposto pubblicamente alle polemiche. Nessun commento, nessuna spiegazione. Solo qualche "mi piace" lasciato ai messaggi più affettuosi, come a voler ringraziare in silenzio chi ha scelto il rispetto.