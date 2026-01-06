Logo Tgcom24
NUOVO INIZIO

Raffaella Fico e Armando Izzo, la rinascita dopo il dolore: pioggia di critiche sui social

Dopo la perdita del bambino, la showgirl torna a sorridere insieme al compagno: il web si divide tra giudizi feroci e messaggi di empatia

06 Gen 2026 - 14:23
© Instagram

© Instagram

Sono passate due settimane da quando Raffaella Fico e Armando Izzo hanno condiviso con i loro follower una notizia dolorosissima: la perdita del bambino che la showgirl aspettava. Un annuncio che aveva scosso il pubblico e acceso un'ondata di vicinanza e rispetto. Ma il ritorno di Raffaella sui social in occasione di un viaggio per Capodanno ha scatenato i leoni da tastiera.

Negli ultimi giorni l'ex gieffina, seguita su Instagram da quasi 800mila persone, ha ricominciato a postare. L'ultimo scatto la ritrae sorridente e complice accanto al compagno Armando Izzo, con una didascalia semplice: "Buon inizio". Un messaggio di speranza, che per molti utenti si è trasformato però in un pretesto per giudicare.

Il web si spacca: critiche e dita puntate

 C'è chi non ha apprezzato quel sorriso, chi ha trovato "inopportuno" mostrarsi sereni dopo un lutto così recente. Commenti duri hanno invaso il post: secondo alcuni, la coppia avrebbe dovuto scegliere il silenzio e la riservatezza, evitando qualsiasi segnale di normalità o leggerezza. Accanto alle critiche, però, è emersa anche un'altra voce: quella di chi ha scelto l'empatia.

Tantissimi messaggi di solidarietà hanno preso le parti di Raffaella e Armando, sottolineando come un sorriso, una danza o un momento di leggerezza non cancellino il dolore, ma possano essere un modo per continuare a respirare. C'è chi ha ricordato che ognuno reagisce al lutto in maniera diversa, e chi ha invitato a guardare oltre le apparenze.

Al momento, Raffaella Fico e Armando Izzo non hanno risposto pubblicamente alle polemiche. Nessun commento, nessuna spiegazione. Solo qualche "mi piace" lasciato ai messaggi più affettuosi, come a voler ringraziare in silenzio chi ha scelto il rispetto.

