Armando Izzo, da Raffaella Fico all'ex moglie: "I fiori per me sono una roba seria"
Su Instagram, il difensore dell'Avellino ha parlato delle foto circolate nell'ultimo periodo e del presunto riavvicinamento a Titta Angelotti
Dopo giorni pieni di voci di corridoio insistenti, il difensore dell'Avellino Armando Izzo, ex di Raffaella Fico, ha rotto il silenzio, parlando, tra le altre cose, delle foto circolate nell'ultimo periodo, che hanno fatto tanto chiacchierare gli appassionati di gossip. Prima è spuntato uno scatto che lo raffigurava a cena con una ragazza bionda, seguito da una foto simile nella quale però la persona dall'altra parte del tavolo aveva i capelli mori. "Un giorno con una bionda, un altro con una bruna… manca solo la puntata finale e poi andiamo in onda", ha ironizzato Izzo nelle sue storie Instagram. "Partiamo da un punto chiaro: sono amiche di vecchia data. Niente casting, niente provini, niente storie strane", ha poi precisato. "Ringrazio chi mi sta trasformando in un tronista di Uomini e Donne o in un gigolò, almeno mi strappa una risata".
La verità dietro il mazzo di rose
Izzo è poi passato a commentare le voci secondo le quali avrebbe lasciato Fico per provare a riconquistare l'ex moglie Titta Angelotti. Alla base di questi rumor c'è l'enorme mazzo di rose mostrato su Instagram dalla donna e accompagnato da un biglietto con su scritto "Ti amo". Il calciatore ha invitato tutti a smetterla di viaggiare con la fantasia e ha fornito una versione dei fatti alternativa. "La realtà è più semplice di come la raccontate. Ho sempre avuto rispetto per le donne. Per tutte, senza eccezioni. E ancor di più per quelle che hanno fatto parte della mia vita, che hanno lasciato un segno vero", ha scritto su Instagram. E in queste parole è impossibile non notare il riferimento a Fico e Angelotti. "Mi dicono che sto regalando rose a destra e a manca… Tranquilli, non ho aperto un negozio di fiori e non faccio consegne a domicilio", ha aggiunto.
Izzo ha poi precisato che per lui i fiori sono "roba seria" e li spedisce solo "a chi nella mia vita ha saputo dare davvero".
La fine della relazione con Raffaella Fico
In passato, Izzo aveva smentito l'ipotesi di voler tornare insieme ad Angelotti e nel corso di un'intervista anche la stessa Raffaella Fico aveva dichiarato che i motivi dietro alla fine della loro storia d'amore erano altri. La showgirl aveva parlato di una rottura improvvisa, arrivata come un "fulmine a ciel sereno" e aveva definito impossibile un ritorno di fiamma tra il calciatore e l'ex moglie.
Dopo l'intervista, Titta aveva pubblicato sulle storie di Instagram un messaggio che suonava come una frecciatina: "Quando sai perfettamente la verità, ma continui a farli mentire per vedere fino a dove possono spingersi".