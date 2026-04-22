Izzo è poi passato a commentare le voci secondo le quali avrebbe lasciato Fico per provare a riconquistare l'ex moglie Titta Angelotti. Alla base di questi rumor c'è l'enorme mazzo di rose mostrato su Instagram dalla donna e accompagnato da un biglietto con su scritto "Ti amo". Il calciatore ha invitato tutti a smetterla di viaggiare con la fantasia e ha fornito una versione dei fatti alternativa. "La realtà è più semplice di come la raccontate. Ho sempre avuto rispetto per le donne. Per tutte, senza eccezioni. E ancor di più per quelle che hanno fatto parte della mia vita, che hanno lasciato un segno vero", ha scritto su Instagram. E in queste parole è impossibile non notare il riferimento a Fico e Angelotti. "Mi dicono che sto regalando rose a destra e a manca… Tranquilli, non ho aperto un negozio di fiori e non faccio consegne a domicilio", ha aggiunto.



Izzo ha poi precisato che per lui i fiori sono "roba seria" e li spedisce solo "a chi nella mia vita ha saputo dare davvero".