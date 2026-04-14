Armando Izzo, è addio definitivo a Raffaella Fico? Enorme mazzo di rosse per l'ex moglie
Il regalo floreale postato da Titta Angelotti riaccende il "triangolo" amoroso con il calciatore e la showgirl
Un mazzo di rose rosse, un biglietto con scritto "Ti amo" e una foto pubblicata al momento giusto. Basta questo per riaccendere il gossip attorno ad Armando Izzo. Dopo settimane di dichiarazioni, smentite e silenzi, la vicenda sentimentale che coinvolge il difensore dell'Avellino, l'ex moglie Titta Angellotti e Raffaella Fico torna al centro dell'attenzione. Una storia che, giorno dopo giorno, si sviluppa tra social, interviste e messaggi indiretti, alimentando dubbi e interpretazioni.
Il gesto che cambia ogni cosa
Tutto nasce da un post condiviso da Titta Angellotti su Instagram. Tra le immagini compare un enorme mazzo di rose rosse, accompagnato da un biglietto semplice ma inequivocabile: "Ti amo". Nessun nome, nessun riferimento esplicito. Eppure, per molti, il mittente è uno solo: Armando Izzo.
Il tempismo non passa inosservato. Lo scorso weekend, Raffaella Fico aveva raccontato a Verissimo la fine della relazione, parlando di una rottura improvvisa, arrivata come un "fulmine a ciel sereno". La showgirl si era detta convinta che non ci fosse alcuna possibilità di ritorno tra il calciatore e l'ex moglie. Quel mazzo di rose, dunque, non è di Armando Izzo?
I commenti degli utenti sui social seguono tutti la stessa direzione: per molti si tratta di una mossa chiara, un segnale di un possibile ritorno di fiamma. Nel frattempo, resta sullo sfondo anche il dolore condiviso tra Izzo e la Fico per la perdita del figlio, un evento che aveva unito la coppia e che rende ancora più complessa la lettura di quanto sta accadendo.
Messaggi criptici e verità sospese
A rendere il quadro ancora più intricato è un'altra mossa di Titta Angellotti. Nelle sue storie di Instagram compare un messaggio che suona come una frecciatina: "Quando sai perfettamente la verità, ma continui a farli mentire per vedere fino dove possono spingersi". Parole che arrivano poco dopo l'intervista televisiva di Fico e che sembrano mettere in discussione la versione raccontata pubblicamente.
Il risultato è una narrazione frammentata, fatta di dichiarazioni ufficiali e segnali indiretti. Da una parte c'è Armando Izzo, che aveva parlato di una semplice "pausa di riflessione". Dall'altra ci sono i gesti, che sembrano raccontare una storia diversa, più emotiva e meno lineare. Il possibile ritorno con l'ex moglie resta, per ora, un'ipotesi.