Un mazzo di rose rosse, un biglietto con scritto "Ti amo" e una foto pubblicata al momento giusto. Basta questo per riaccendere il gossip attorno ad Armando Izzo. Dopo settimane di dichiarazioni, smentite e silenzi, la vicenda sentimentale che coinvolge il difensore dell'Avellino, l'ex moglie Titta Angellotti e Raffaella Fico torna al centro dell'attenzione. Una storia che, giorno dopo giorno, si sviluppa tra social, interviste e messaggi indiretti, alimentando dubbi e interpretazioni.