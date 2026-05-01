Armando Izzo sui social: "Lasciatemi essere single in serenità"
Il calciatore ha rotto il silenzio dopo i pettegolezzi su un possibile ritorno di fiamma con Raffaella Fico
Armando Izzo ha deciso di fare chiarezza sui gossip riguardanti un possibile riavvicinamento tra lui e Raffaella Fico. In seguito alla rottura con la showgirl, avvenuta in modo repentino, il calciatore dell'Avellino era tornato al centro dei pettegolezzi per un enorme mazzo di rose ricevuto dall'ex moglie Titta Angellotti. Mazzo che, ha spiegato, non era opera sua. Infine, le ultime voci davano un possibile ritorno di fiamma con Fico. I due, infatti, erano stati avvistati insieme al ricevimento di comunione della figlia di una coppia di amici. Ora Izzo ha deciso di pubblicare una storia su Instagram per mettere a tacere il chiacchiericcio.
Armando Izzo: "Chiedo rispetto"
"Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte", ha scritto Izzo nella storia su Instagram. "In questo momento voglio vivere la mia condizione da single con serenità, senza pressioni, senza interpretazioni, senza intrusioni", ha aggiunto. Il calciatore ha anche voluto sottolineare che "non tutto deve diventare argomento, non tutto deve essere giudicato. Ci sono spazi personali che vanno rispettati. Lasciatemi vivere con tranquillità. È una richiesta semplice ma importante".
Un riavvicinamento con Fico è da escludere?
Le parole di Izzo sembrano quelle di un uomo stanco del gossip e che, almeno per il momento, non è in cerca di una relazione. La comunione alla quale hanno partecipato sia lui che Raffaella Fico è un evento al quale lui e l'ex compagna sono stati invitati separatamente e al quale nessuno dei due ha voluto rinunciare. Nella foto circolata online, Fico e Izzo non si trovavano vicini.
Raffaella Fico: "Rispetto la sua scelta, ma ci sto male"
Nelle scorse settimane, la showgirl aveva parlato della fine della relazione nel corso di un'intervista a Verissimo. "Rispetto la sua scelta. Insieme stavamo costruendo una famiglia. Ci sto male e lo amo tuttora, ma anche lui credo mi ami ancora. Il fatto è che ha deciso di prendere questa decisione", ha raccontato Fico a Silvia Toffanin. In merito a un possibile riavvicinamento, aveva detto: "In questo periodo di riflessione sua, ne approfitterò per riflettere anche io. Quando tornerà, se dovesse tornare, mi dovrà dare delle spiegazioni. Nella vita non bisogna mai dire mai".