Le parole di Izzo sembrano quelle di un uomo stanco del gossip e che, almeno per il momento, non è in cerca di una relazione. La comunione alla quale hanno partecipato sia lui che Raffaella Fico è un evento al quale lui e l'ex compagna sono stati invitati separatamente e al quale nessuno dei due ha voluto rinunciare. Nella foto circolata online, Fico e Izzo non si trovavano vicini.