A colpire è soprattutto il copricapo, una maschera da ballo in pizzo nero sulla quale spicca una decorazione asimmetrica. Piume su un tono tra il marrone e il dorato si mescolano a elementi che ricordano paglia secca ed erbacce, quasi fosse stata appoggiata una zolla di terreno arido sulla testa. Il resto dell'outfit mantiene la stessa atmosfera: Madonna indossa una giacca viola dalla superficie riccioluta, con collo alto nero e guanti di pelle scura. Una scelta che unisce raffinatezza e inquietudine, come in una sfilata di haute couture dalle tinte macabre.