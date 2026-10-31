Una maschera di pizzo nero, una strana composizione di piume e materiali che sembrano arrivare direttamente da un bosco. Madonna sembra prepararsi a vivere Halloween 2026 all'insegna di un'estetica decisamente fuori dagli schemi. La cantante ha pubblicato sul suo account ufficiale di TikTok un breve video che offre un'anticipazione del suo possibile costume, attirando immediatamente l'attenzione degli utenti. Nessun riferimento evidente a un personaggio legato alla cultura pop: questa volta l'artista sembra preferire un'immagine costruita intorno a suggestioni folk horror, dettagli veneziani e un pizzico di surrealismo.
La maschera veneziana di Madonna e il dettaglio inquietante
A colpire è soprattutto il copricapo, una maschera da ballo in pizzo nero sulla quale spicca una decorazione asimmetrica. Piume su un tono tra il marrone e il dorato si mescolano a elementi che ricordano paglia secca ed erbacce, quasi fosse stata appoggiata una zolla di terreno arido sulla testa. Il resto dell'outfit mantiene la stessa atmosfera: Madonna indossa una giacca viola dalla superficie riccioluta, con collo alto nero e guanti di pelle scura. Una scelta che unisce raffinatezza e inquietudine, come in una sfilata di haute couture dalle tinte macabre.
A rendere ancora più surreale la scena compare una seconda figura, accanto alla popstar, con una maschera in lattice a forma di testa di cavallo. Un elemento bizzarro che rompe l'eleganza del travestimento e richiama l'umorismo imprevedibile della cultura digitale.
L'attesa per il costume di Heidi Klum
Negli Stati Uniti, Halloween è anche una competizione tra celebrity a colpi di travestimenti spettacolari. Tra i look più attesi c'è quello di Heidi Klum, che ha già alimentato la curiosità con un'anticipazione social.
Le ipotesi dei fan spaziano da The Last of Us, con le sue creature ispirate al fungo Cordyceps, a The Substance, il body horror con Demi Moore premiato agli Oscar nel 2025. La notte delle streghe, insomma, promette ancora sorprese.