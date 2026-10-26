Conto alla rovescia per la regina di Halloween: Heidi Klum e l'indizio del nuovo costume

Nel 2018, lei e il fidanzato avevano indossato i panni di Shrek e Fiona. Ora, con un post su Instagram, ha lanciato uno spoiler del costume 2026: c'è chi scommette su The Last of Us e chi invece su The Substance di Coralie Fargeat. Il primo è un celebre videogioco ambientato in un mondo post-apocalittico devastato da una pandemia causata da una mutazione del fungo Cordyceps, che trasforma gli esseri umani in creature aggressive e mostruose. Il secondo è un film body horror con Demi Moore vincitore di un Oscar nel 2025. Indipendentemente da dal tema scelto, una cosa è già certa: anche il prossimo costume diventerà iconico.