Conto alla rovescia per la regina di Halloween: Heidi Klum e l'indizio del nuovo costume
Prima dell'attesa festa del 2026, di cui ha dato un assaggio-indizio, ecco uno sguardo ai look che hanno reso leggendaria la supermodella che prende molto seriamente la festa più spaventosa al mondo
Se esistesse un premio per i travestimenti, Heidi Klum avrebbe la bacheca piena da un pezzo. Da più di vent'anni la modella e giudice di America's Got Talent trasforma la notte di Halloween a New York in uno spettacolo, con costumi che fanno parlare per settimane. Il suo segreto? "Cerco sempre di trovare ruoli che le persone non farebbero spontaneamente. Molti scelgono ruoli da infermiera o da poliziotta, ma io cercavo sempre qualcosa di nuovo", aveva spiegato a People nel 2023. E ancora: "Il mio obiettivo è non deludere nessuno dei miei fan di Halloween".
Da Medusa a E.T: gli ultimi anni di costumi di Hedi Klum per Halloween
Nel 2025 è sbarcata sul tappeto rosso come una Medusa iperrealistica, con corpo coperto di squame e serpenti al posto dei capelli, mentre il marito Tom Kaulitz faceva il soldato greco pietrificato dallo sguardo del mostro. "BUON HEIDIWEEN! Non fissarmi troppo a lungo o ti trasformerai in pietra", scriveva in un reel su Instagram.
Nel 2024 la coppia è passata a E.T., Klum con parrucca bionda, e la figlia Leni, allora ventenne, si è presentata con un look da aliena. Nel 2023 il colpo di teatro: un pavone gigante formato da vari artisti, al Marquee di New York. "Volevo un gruppo di persone che diventassero un'unica entità", ha raccontato, e quell'entità era proprio il pavone. Nel 2022 ha scelto un verme, costume costato oltre dieci ore di lavoro, con Kaulitz pescatore dall'occhio insanguinato.
Lo Zombie, Shrek e l'attesa per il travestimento del 2026
Se la festa è saltata nel 2020 e nel 2021 per la pandemia da Covid 19, nel 2019 era stata invece una zombie aliena accanto a un astronauta insanguinato, cioè il compagno, che dichiarava di essere nello spazio a cercare un pianeta abitabile e di aver trovato la creatura da "portare a casa".
Nel 2018, lei e il fidanzato avevano indossato i panni di Shrek e Fiona. Ora, con un post su Instagram, ha lanciato uno spoiler del costume 2026: c'è chi scommette su The Last of Us e chi invece su The Substance di Coralie Fargeat. Il primo è un celebre videogioco ambientato in un mondo post-apocalittico devastato da una pandemia causata da una mutazione del fungo Cordyceps, che trasforma gli esseri umani in creature aggressive e mostruose. Il secondo è un film body horror con Demi Moore vincitore di un Oscar nel 2025. Indipendentemente da dal tema scelto, una cosa è già certa: anche il prossimo costume diventerà iconico.