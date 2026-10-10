Heidi Klum, la foto in topless a bordo piscina infiamma il Web

L'estate sarà anche arrivata al termine, ma per Heidi Klum la bella stagione non finisce davvero mai. La celebre supermodella ha fatto nuovamente parlare di sé pubblicando uno scatto ad altissimo tasso di sensualità sul suo profilo Instagram. Con la didascalia "It's hot in LA", l'immagine la ritrae a bordo piscina mentre si gode il sole e il calore californiano in un audace topless, con al suo fianco soltanto il suo amato cane. Lo scatto senza veli ha immediatamente fatto il giro della Rete, infiammando i social network e dimostrando ancora una volta il fascino intramontabile dell'iconica top model tedesca.
Dalle 25mila di Model 92 agli anni da Angelo
Chiamarla soltanto modella sarebbe un errore. Heidi Klum, classe 1973, ha calcato per quasi trent'anni le passerelle più celebri del pianeta e finito sulle copertine più ambite, ma non le è mai bastato: attrice, conduttrice, regista, stilista, una donna dai mille interessi che ha sempre cercato nuove sfide. Tutto parte a 19 anni, quando un'amica la spinge a iscriversi a Model 92. In gara ci sono circa 25mila ragazze, ma a vincere è lei, e con il titolo arriva anche un contratto con un'agenzia. Sognava di studiare fashion design, ma capisce presto che la strada è un'altra: vola a New York e comincia a lavorare.
La svolta nel 1997, con Victoria's Secret; poi la copertina di Sports Illustrated Swimsuit nel 1998 e nel 1999 il ruolo di Angelo del brand, dove resterà fino al 2010 indossando tre volte i celebri Fantasy Bra tempestati di diamanti. Poi arrivano altre campagne pubblicitarie, una linea di intimo e impegni televisivi.
Briatore, Seal e Tom Kaulitz: gli amori di Heidi
Sul fronte privato, la vita di Heidi è stata meno... lineare. Dopo il matrimonio con il parrucchiere Ric Pipino, tra il 2002 e il 2004 vive una relazione con Flavio Briatore: resta incinta, ma la coppia si lascia prima della nascita di Leni Olumi.
Nel 2005 sposa il cantante Seal in Messico: nascono Henry, Johan e Lou, e nel 2009 Seal adotta Leni. Si separano nel 2012, il divorzio arriva nel 2014. Poi, dopo qualche flirt, l'incontro con Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel: le nozze a Los Angeles nel febbraio 2019 e la festa a Capri sullo yacht che fu di Onassis. Oggi, dice lei: "Ho tutto ciò che desidero".