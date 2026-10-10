Heidi Klum, la foto in topless a bordo piscina infiamma il Web

Chiamarla soltanto modella sarebbe un errore. Heidi Klum, classe 1973, ha calcato per quasi trent'anni le passerelle più celebri del pianeta e finito sulle copertine più ambite, ma non le è mai bastato: attrice, conduttrice, regista, stilista, una donna dai mille interessi che ha sempre cercato nuove sfide. Tutto parte a 19 anni, quando un'amica la spinge a iscriversi a Model 92. In gara ci sono circa 25mila ragazze, ma a vincere è lei, e con il titolo arriva anche un contratto con un'agenzia. Sognava di studiare fashion design, ma capisce presto che la strada è un'altra: vola a New York e comincia a lavorare.