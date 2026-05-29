Prestandosi a una serie di domande volutamente provocatorie insieme ad alcuni esponenti del mondo queer, Madonna ha rivelato il nome di quello che lei considera il miglior amante che abbia mai avuto e lo ha fatto, come sempre, a modo suo. "Farò solo i nomi di chi non c’è più". Poi ha pronunciato, a voce più bassa, il nome di John F. Kennedy Jr.