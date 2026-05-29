Madonna non hai mai usato troppi giri di parole per raccontarsi. Questa volta è tornata a parlare di un aneddoto rimasto nel limbo dell'ambiguità per molti anni: la sua "avventura" con John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti. La confessione è avvenuta durante un video promozionale realizzato in collaborazione con l'app di dating Grindr, per il lancio del suo nuovo album Confessions II.
Cosa c'è stato fra Madonna e JFK Jr.
Prestandosi a una serie di domande volutamente provocatorie insieme ad alcuni esponenti del mondo queer, Madonna ha rivelato il nome di quello che lei considera il miglior amante che abbia mai avuto e lo ha fatto, come sempre, a modo suo. "Farò solo i nomi di chi non c’è più". Poi ha pronunciato, a voce più bassa, il nome di John F. Kennedy Jr.
Secondo la biografia di Christopher Andersen, The Good Son: JFK Jr. and the Mother He Loved, Kennedy e la superstar si incontrarono a un party nel 1985 dopo un suo concerto al Madison Square Garden di New York. Quella tra Madonna e Kennedy sarebbe stata una parentesi breve, una frequentazione basata su attrazione, fascino e chimica fra i due, come riportano diverse ricostruzioni della vicenda.
La disapprovazione di Jackie Kennedy
Inoltre, l'ex first lady non avrebbe mai approvato il rapporto tra suo figlio e Madonna, considerata troppo distante dalla vita che conduceva la famiglia Kennedy. Infatti la popstar portava esposizione mediatica ed era sempre sotto la lente dei paparazzi. A Jackie Kennedy non piacevano nemmeno i frequenti rimandi a Marilyn Monroe da parte dell'artista, in quanto la diva del cinema rappresentava per lei un tasto molto dolente del matrimonio con l'allora presidente Usa.