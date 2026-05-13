Madonna ritorna al Tribeca Festival per presentare in anteprima mondiale "Confessions II", visual film costruito intorno alle prime sei tracce del nuovo album omonimo che uscirà il 3 luglio. Lo ha annunciato l'organizzazione del festival che si svolgerà a New York dal 3 al 14 giugno. Si tratta di un visual film di oltre dieci minuti diretto da David Toro e Solomon Chase (il duo Torso) che debutterà al Beacon Theater il 5 giugno. Dopo la proiezione, Madonna si unirà ai due registi per una conversazione moderata da Jimmy Fallon.
L'immagine con cui Madonna ha svelato la data del nuovo album
Di cosa parla il film
"Confessions II - secondo la sinossi ufficiale - si presenta come un pezzo continuo che intreccia sequenze musicali in un'esperienza immersiva, dando fisicità alla musica. Ogni canzone di Madonna si svolge attraverso sei capitoli, ognuno un thriller sexy, un'illusione dance, un epico sogno delirante. Come l'album, il film annulla la distinzione tra le tracce, costruendo narrazioni cosmiche che seguono una logica da sogno contorto". Confessions II è incentrato su una notte da incubo e, malgrado tutto, torna al suolo sacro, ossia la pista da ballo, the dance floor.
Madonna aveva partecipa al Tribeca Festival per la prima volta nel 2008, per l'anteprima del documentario che prodotto, scritto e narrato, "I Am Because We Are", storia di un orfano in Malawi che ha perso i genitori a causa dell'Aids.