Madonna ritorna al Tribeca Festival per presentare in anteprima mondiale "Confessions II", visual film costruito intorno alle prime sei tracce del nuovo album omonimo che uscirà il 3 luglio. Lo ha annunciato l'organizzazione del festival che si svolgerà a New York dal 3 al 14 giugno. Si tratta di un visual film di oltre dieci minuti diretto da David Toro e Solomon Chase (il duo Torso) che debutterà al Beacon Theater il 5 giugno. Dopo la proiezione, Madonna si unirà ai due registi per una conversazione moderata da Jimmy Fallon.