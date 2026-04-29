"Bring Your Love", in arrivo il nuovo singolo di Madonna e Sabrina Carpenter
La cantante ha dato l'annuncio sui social. Il brano anticipa l'atteso album sequel di "Confessions on the dance floor"
"We've got something to say about it", "Abbiamo qualcosa da dirvi". Così Madonna, con un post sul suo profilo Instagram, annuncia l'uscita del singolo "Bring Your Love" con Sabrina Carpenter, in arrivo giovedì 30 aprile. Le due artiste hanno condiviso il palco al Coachella Festival, dove hanno eseguito insieme i successi "Vogue" e "Like a Prayer". Un'esibizione a sorpresa quella di Madonna, che è stata ospite accanto alla Carpenter, a vent'anni dalla sua ultima apparizione sul palco californiano.
Il ritorno della star
Nelle pause tra un brano e l'altro, Madonna ha raccontato al pubblico la sua esperienza al Coachella ai tempi di "Confessions on the dance floor", album al quale seguirà una seconda parte ,"Confessions II", il 3 luglio e che segna il ritorno della cantante alla casa discografica Warner. Dal palco di un festival alla registrazione in studio: la collaborazione fra la Carpenter e Madonna anticipa l'atteso album, dopo l'uscita del singolo "I Feel So Free".