"We've got something to say about it", "Abbiamo qualcosa da dirvi". Così Madonna, con un post sul suo profilo Instagram, annuncia l'uscita del singolo "Bring Your Love" con Sabrina Carpenter, in arrivo giovedì 30 aprile. Le due artiste hanno condiviso il palco al Coachella Festival, dove hanno eseguito insieme i successi "Vogue" e "Like a Prayer". Un'esibizione a sorpresa quella di Madonna, che è stata ospite accanto alla Carpenter, a vent'anni dalla sua ultima apparizione sul palco californiano.