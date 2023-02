Ludovica Valli “normalizza” il post partum tra crisi di pianto e paure

Leggi Anche Ludovica Valli ha partorito, è nato Otto Edoardo

“Grata alla vita” ha scritto Ludovica Valli postando il video con cui l’influencer vuole “normalizzare” il post partum. Non pubblica immagini perfette e abiti griffati, sceglie una mise genuina con il reggiseno da allattamento e i mutandoni maternity mentre culla il suo bebè appena nato. Il suo messaggio è quello di non vergognarsi del corpo che cambia e delle emozioni che travolgono, ma di mostrarsi in tutta la sua splendida normalità. L’influencer avverte i fan che ancora non ha trovato la quadra, che deve ancora imparare a gestire questa nuova famiglia e che potrebbe volerci del tempo. “Se in questo periodo sarò un pochino più assente, so per certo che capirete – ha scritto - Allora abbiate un po’ di pazienza… in ogni caso ogni volta che riuscirò correrò qui da voi”.

Il rientro a casa Ludovica Valli torna a casa con Otto Edoardo e trova un’accoglienza dolcissima tra fiori e palloncini. Ma certo, le ansie di una mamma sono tante e non basta un’aria di festa a celare le preoccupazioni, le gioie, la voglia di piangere, le emozioni incontrollate. “Sarò in grado di gestire tutto? Bambini, lavoro, famiglia? Sarò in grado di esserci per entrambi? Sarò in grado di non crollare? Sarò in grado di essere una brava mamma per entrambi? Come sono tornata dall’ospedale piangerei solo… non me ne vergogno a dirvelo. Mi faccio forza pensando di non essere la sola a sentirsi così. Grazie del grande supporto che mi state dando” scrive con il suo secondogenito tra le braccia.

In quattro è bello Ludovica Valli pubblica la prima passeggiata fuori casa con il marito Gianmaria Di Gregorio e la primogenita Anastasia Ludovica, che compirà due anni il mese prossimo. Sorride e scherza: “Partorirei tutti i giorni a sapere che Gianmaria si comporta così” dice l’influencer mostrando il compagno alle prese con la carrozzina, la figlia maggiore e pronto ad esaudire tutte le richieste della donna. Al rientro nel loro nido tutti nel lettone. Lei allatta il neonato e Anastasia si accovaccia vicino a loro per addormentarsi.