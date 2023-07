Il marito la trova priva di sensi con un profondo taglio in volto. “Mento aperto, ma sto meglio, sono in ripresa. In realtà non so nemmeno io cosa sia successo” racconta ai follower il giorno dopo l’incidente domestico. Ora ha sei punti di sutura, i suoi bambini, Anastasia e Otto Edoardo , e il compagno Gianmaria Di Gregorio accanto, in arrivo anche la madre a darle supporto.

Il malore di notte Brutta disavventura per Ludovica Valli in vacanza. E non è nemmeno la prima volta: anche a Dubai aveva avuto bisogno di cure mediche. "Sono stata male tutta la notte, ho rimesso con tanto di febbre a 40, non so dovuto a cosa, non ho mangiato niente di strano". Alle prime luci del giorno, la Valli si è alzata dal letto per andare in cucina, ma si è sentita male: "Mi fermo al tavolo, mi appoggio, non ce la faccio, faccio per tornare in dietro ma, appena fatti due passi, perdo i sensi e non mi ricordo più niente, cado per terra. Giamma sente una botta fortissima, si alza di scatto e mi trova priva di sensi, mi tira su, ma io avevo già la faccia a terra".

La corsa in ospedale Ludovica Valli continua il suo racconto ai follower: “Morale chiama l'ambulanza, non riuscivo neanche a stare in piedi. Non pensavo fosse successo qualcosa a me… Pensavo ai bambini, non capivo, ma ero sporca di sangue. – dice nelle Storie - Siamo stati in ospedale dalle 10 del mattino alle 18. Ho fatto gli esami del sangue, una tac alla testa per la botta che ho preso fortissima, si direbbe tutto bene. In ogni caso mi hanno consigliato, una volta rientrati in Italia, di fare ulteriori accertamenti”.

Sei punti di sutura Ludovica Valli per la caduta ha rimediato sei punti di sutura al volto. “Io in ospedale non volevo nemmeno andarci. Non ho avuto il coraggio di vedermi allo specchio, ma dovevano mettermi i punti, sei sotto il mento, io che non ne ho mai messo uno in vita mia. Mamma mia, ce l’ho fatta. – racconta ancora spaventata - Piangevo più per il pensiero dei bimbi che erano senza di me che per altro. Niente, tutto passato”.