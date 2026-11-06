Non è ancora tempo di annunci ufficiali, ma intorno a Kim Kardashian e Lewis Hamilton il gossip ha già cominciato a vociferare riguardo un possibile matrimonio. La relazione tra l'imprenditrice americana e il sette volte campione del mondo di Formula 1, iniziata da oltre otto mesi, sembra procedere senza scossoni. E mentre i diretti interessati mantengono una certa riservatezza, le indiscrezioni raccontano di un legame diventato sempre più importante.