Non è ancora tempo di annunci ufficiali, ma intorno a Kim Kardashian e Lewis Hamilton il gossip ha già cominciato a vociferare riguardo un possibile matrimonio. La relazione tra l'imprenditrice americana e il sette volte campione del mondo di Formula 1, iniziata da oltre otto mesi, sembra procedere senza scossoni. E mentre i diretti interessati mantengono una certa riservatezza, le indiscrezioni raccontano di un legame diventato sempre più importante.
Un rapporto che coinvolge anche i figli di Kim Kardashian
A fare breccia nel cuore di Kim non sarebbero state soltanto le attenzioni del pilota, ma soprattutto il rapporto costruito con i suoi quattro figli: North, Saint, Chicago e Psalm. Nelle ultime ore sarebbero emerse delle dichiarazioni di una fonte vicina alla coppia che avrebbe spiegato come Hamilton si sia dimostrato fin dall'inizio molto sensibile nei loro confronti, arrivando anche a regalare loro un cane.
Un gesto che avrebbe contribuito a rafforzare il legame tra i due. "Kim pensa che Lewis sia un partner straordinario e si sente fortunata ad averlo nella sua vita", avrebbe confidato l'insider. I bambini, inoltre, sarebbero entusiasti all'idea di poterlo avere un giorno come patrigno.
Kim Kardashian vuole un marito, non uno show televisivo
Le voci sulle nozze sono state rilanciate da Rob Shuter nella newsletter Naughty But Nice, riprese anche dal noto portale internet statunitense AOL.com e dal settimanale americano Star Magazine. Secondo una fonte citata dal giornalista esperto di gossip, Kardashian vorrebbe vivere questa storia lontano dai riflettori che per anni hanno accompagnato la sua vita sentimentale. Un cambiamento significativo per una donna che ha condiviso in televisione matrimoni, separazioni e momenti privati.
Per ora, non esistono conferme ufficiali di proposte o nozze imminenti. Ma, se le indiscrezioni fossero confermate, Lewis Hamilton e Kardashian potrebbero presto scrivere un nuovo capitolo della loro storia d'amore.