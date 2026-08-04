Le loro carriere sono molto diverse, ma questa volta il traguardo è lo stesso. Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos hanno deciso di mettere insieme risorse, competenze e reti internazionali per dare vita a quella che viene definita la più grande iniziativa filantropica mai dedicata esclusivamente al recupero delle specie in pericolo critico di estinzione. Il progetto si chiama Phoenix Species Project e nasce dalla collaborazione tra il Bezos Earth Fund e Re:wild, organizzazione fondata da Leonardo DiCaprio insieme al biologo Wes Sechrest, con il sostegno di Age of Union e della Todd Graves Family Foundation. Sul tavolo ci sono 200 milioni di dollari destinati a un obiettivo tanto ambizioso quanto urgente: impedire che cento specie animali e vegetali scompaiano definitivamente dal pianeta.