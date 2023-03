LDA compleanno a tutta musica, c'è anche Gigi D'Alessio

Fotogallery - Valentina Ferragni sexy in Spagna

LDA compie gli anni, si alza il volume della musica.

Per i 20 anni di Luca D'Alessio c’erano tutti nel locale ai piedi del Vesuvio a cantare e ballare. Pure papà Gigi D'Alessio con la compagna Denise Esposito era in pole position. Il cantautore napoletano ha intonato ritornelli seduto a tavola con gli amici mentre il figlio Luca intratteneva gli ospiti. Per LDA sul palco una torta a più piani e i baci della fidanzata Miriam Gallucci.