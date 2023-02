LDA e Aka7even "cognati": fidanzati con due gemelle

I due cantanti, entrambi ex allievi della scuola di "Amici" ma in edizione diverse, sono fidanzati con due gemelle. Il figlio di Gigi D'Alessio è innamorato della 21enne napoletana Miriam Galluccio , mentre l'altro fa coppia con Francesca Galluccio .

Durante la partecipazione alla 20esima edizione di "Amici", Aka7even ha avuto una relazione con l'allieva Martina Miliddi. Tra loro è durata poco, e da lì in avanti il cantante è rimasto riservato sulla sua vita sentimentale. Ora però con Francesca Galluccio ha deciso di uscire allo scoperto sui social, proprio come ha fatto il suo amico LDA (che ha partecipato alla 21esima edizione del talent) qualche settimana fa con Miriam Galluccio. Nelle Storie delle due ragazze sono comparsi alcuni scatti che le ritraggono ognuna con il suo innamorato, tra baci, coccole e gesti affettuosi che non lasciano spazio a dubbi.



L'amicizia tra LDA e Aka7even Luca D'Alessio e Luca Marzano, in arte LDA e Aka7even, si conoscono da prima delle rispettive partecipazioni ad "Amici" e sono da tempo legati da una profonda amicizia. Entrambi hanno partecipato anche al Festival di Sanremo, anche in questo caso a un anno di distanza l'uno dall'altro. Pochi giorni fa è uscito il loro primo singolo in duetto, "Tremi" per la gioia dei rispettivi fan che da tempo speravano in una collaborazione. A unirli ancora di più sono le fidanzate Francesca e Miriam Galluccio, gemelle esplosive che li hanno conquistati con le loro curve mozzafiato.