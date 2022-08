Paura per Aka7even che cancella il tour: "Ho un nodulo alla gola, sono senza voce e devo fermarmi"

"Grazie per i vostri messaggi - ha detto Aka7even - il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile, ogni data sold out e ovunque in tantissimi, però ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito a un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali; l’alternativa era fare le due date in playback totale, ma come sapete i live sono per me la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così. Vi voglio bene, Luca".

In un'altra Storie di Instagram, in cui compare con gli occhiali da sole, Aka7even sottolinea che deve stare ancora un po' a riposo, ma che spera di riprendersi il prima possibile: "Non posso parlare, devo stare in silenzio per un po’. Volevo solo ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che state dimostrando nei miei confronti. Prometto di recuperare al più presto possibile. Ora sono a riposo, cercando di tenere la voce quanto più riposata possibile. Vi mando tanti abbracci, ho una serie tv da finire. Vi voglio bene".

Non è la prima volta che il cantante deve superare dure prove con la salute. In una intervista a "Verissimo", infatti, Aka7even ha raccontato di essere finito in coma a sette anni: "Ho avuto un'encefalite e sono stato in coma per sette giorni. Per i medici non c'era più niente da fare... Quando mi sono svegliato ho subito detto che volevo studiare pianoforte". Così è nato l'amore per la musica.

Il cantante ha ricordato quei giorni difficili, rivelando di aver avvertito una presenza, che non dimenticherà mai: "Ho visto i miei nonni che non avevo mai visto prima e li ho visti con gli stessi vestiti che avevano prima di morire".

Intanto che c'è chi parla di un "ritorno di fiamma" tra il rapper e Martina Miliddi. I due avevano flirtato durante l'edizione di "Amici 20" e poi la ballerina si era buttata tra le braccia di Raffaele Renda. Un video durante le prove di una partecipazione a una trasmissione tv è diventato virale.

Martina si è palesa sul palco mentre Aka7even provava "Mi Manchi", brano diventato un successo e dedicato alla ballerina. Solo amici o c'è di più?