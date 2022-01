Sanremo, primo caso di Covid tra i Big: Aka7even è positivo e rischia di non partecipare

Prime tegole su Sanremo 2022 . A pochi giorni dall'inizio uno dei Big del Festival, Aka 7even , ha annunciato di essere positivo e potrebbe quindi non partecipare alla kermesse. "Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettando chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka", ha scritto sui social il giovane cantante ex concorrente di "Amici".



Mentre sul palco dell'Ariston sono quindi cominciate le prove e mancano poco più di due settimane al debutto di questa nuova edizione del Festival, per Aka7even si profila la quarantena e la lunga trafila dei tamponi per verificare la fine della sua positività, lasciapassare per la sua partecipazione alla manifestazione. Il cantante è in gara tra i 25 Big con il brano "Perfetta così".

Lo scorso anno Irama, in gara al Festival 2021, aveva dovuto partecipare con una registrazione eseguita durante le prove, perché in quarantena a causa della positività di alcuni suoi collaboratori.

La stessa procedura verrà adottata anche quest'anno come ha già annunciato Amadeus precisando che gli artisti che non potranno esibirsi a causa del Covid resteranno ugualmente in gara e verrà mandata in onda l'esibizione fatta alle prove.