Aka7even, dopo "Amici" arriva l'album di debutto

"Questo primo album racchiude il mio ultimo anno, dallo scantinato di un garage sino al palco del serale di Amici!", ha scritto sul suo profilo Instagram lanciando il disco.

All’interno della scuola di "Amici" ha scritto “Mi Manchi”, certificato disco di platino, raggiungendo anche la Top 5 della classifica dei singoli Fimi, e unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di "Amici" a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify.

Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”, ultimo singolo già disponibile in radio e in digitale da venerdì 14 maggio, che hanno collezionato a oggi un totale di 35 milioni di stream audio.





IL SIGNIFICATO DEL SUO PSEUDONIMO - Luca Marzano ha raccontato nella scuola di “Amici"” il significato del suo nome d'arte, spiegando derivi da una tragica esperienza vissuta nel suo passato. "Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d'inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un'altissima possibilità che non mi svegliassi", raccontando la difficile esperienza di un’encefalite che lo ha colpito da bambino, causandogli gravi episodi epilettici e il coma. "Aka" sta per "Also Known As", ovvero "Anche conosciuto come" mentre, “7even” rappresenta il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti".

Per vederlo dal vivo l'appuntamento è con l'inizio del 2022. Le prime date annunciate si terranno a Napoli (Casa della Musica) il 23 gennaio, a Milano (Fabrique) il 26 gennaio e a Roma (Atlantico) il 30 gennaio.