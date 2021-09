La settimana delle stelle

Instagram

Dal matrimonio di Miriam Leone a quello di Camila Raznovich passando per il compleanno di Belen Rodriguez, poi le uscite in topless di Sharon Stone, il cambio casa di Elisabetta Gregoraci e le passerelle cittadine di Francesca Sofia Novello col pancione. In queste sette giorni non solo fiori d’arancio e party, ma anche il dramma di Linda Evangelista e il nuovo corso di studi di Carlos Corona…