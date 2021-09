Camila Raznovich ha detto ancora sì: guarda il matrimonio country in Normandia

Un matrimonio country-chic con una sposa hippie ma con classe. Camila Raznovich si è sposata in Normandia con l’imprenditore francese Loic Fleury. La coppia che sta insieme da tre anni si era già detta sì con rito civile lo scorso maggio. Questa volta la conduttrice tv ha scelto di rispettare la tradizione e ha indossato il classico abito bianco in pizzo bianco con una coroncina di fiori in testa.

Lo scorso maggio a Milano la conduttrice e l’imprenditore si erano sposati davanti al sindaco Beppe Sala. “We didi t” aveva scritto Camila Raznovicnh condividendo la prima foto da marito e moglie. Loic Fleury aveva aggiunto: “Quando c’è la volontà, c’è un modo”.

Per il rito civile in città la Raznovich aveva indossato un abito chemisier corallo, per la cerimonia francese invece ha optato per un vestito semplice bianco in pizzo con le spalline morbide. La coppia si è lasciata andare ai balli sfrenati e al divertimento in una bellissima dimora in Normandia. Abiti country per gli invitati e scenografia country. Presenti alla festa anche le figli di Camila, Viola e Sole, nate dalla precedente relazione della Raznovich con l’architetto Eugenio Campari.



