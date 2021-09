Sharon Stone a 63 anni mostra un topless da effetto wow!

Bellezza senza tempo, aria da diva e topless leggendario. Sharon Stone non finisce mai di sorprendere e di creare l’effetto wow! A 63 anni l’attrice di “Basic Instinct” riesce ancora stupire con le sue curve nude al vento. Paparazzata in Costa Azzurra dal settimanale “Chi” sfodera un décolleté senza veli che conquista tutti gli obiettivi.

Con la sua innata naturalezza e charme cala il costume intero color tiffany e mostra ai flash il suo seno nudo. Incurante degli obiettivi, si muove sicura di sé e orgogliosa del suo fisico e si lascia immortalare in posa come una sirena. L’abbiamo vista di recente al Met Gala coperta da capo a piedi con un abito scuro e luccicante, ma a Cap d’Antibes è tempo di togliere i veli ed eccola come mamma l’ha fatta prendere il sole in libertà.



Di recente aveva raccontato che il suo primo ciak senza reggiseno è stato un incubo. Era terrorizzata all’idea di farsi guardare. Poi però ha rotto gli indugi e nella sua carriera cinematografica se ne è infischiata delle parti nude da mettere in bella mostra davanti alla telecamera. E con la stessa scioltezza e semplicità resta a seno nudo davanti agli obiettivi in vacanza in Francia. L’unica costante, da allora come oggi, è la presenza al suo fianco dello stylist personale Paris Libby, un consulente inseparabile che l’attrice vuole sempre con sé.

