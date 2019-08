La settimana delle stelle

Le vacanze con aereo privato di Meghan Markle e del principe Harry hanno fatto infuriare i sudditi britannici: per fortuna Kate e William hanno scelto un volo low cost per raggiungere la Scozia. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scaldato il gossip tra carezze piccanti e corpi mozzafiato in bella mostra e Marco Borriello, a Formentera con la nuova fiamma, si è lasciato andare alla passione in barca. Ecco quello che ti sei perso nell'ultima settimana di gossip