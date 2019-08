Marco Borriello, carezze hot alla sua nuova fiamma

Sofia ha un corpo statuario, che sfoggia orgogliosa indossando solo un bikini striminzito che le mette in evidenza il fondoschiena. Borriello è cotto a puntino, e guarda la sua nuova compagna con occhi languidi, sfiora le sue curve con la mano e non la lascia per un istante. "Questa volta faccio sul serio", ammette l'ex calciatore al settimanale diretto da Alfonso Signorini. E a giudicare da come guarda la sua amata, pare proprio che dica la verità...