La settimana delle stelle

Settimana di festeggiamenti al femminile per le nostre vip. Ha aperto le danze Costanza Caracciolo che ha spento 29 candeline, 10 in più per Karina Cascella che ha festeggiato nello stesso ristorante stellato dove solo due giorni dopo Michelle Hunziker ha celebrato i suoi 42 anni tra amici e fasci di rose rosse. E mentre Gianluca Vacchi ha fatto il boom di visualizzazioni con il giro a casa in monopattino, Anna Tatangelo ha condiviso una doccia super hot sui social. Ecco cosa ti sei perso questa settimana...