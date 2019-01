Anna Tatangelo... nuda, relax sotto la doccia

Come mamma l'ha fatta sotto la doccia. Basta una serie di scatti da vedo-non vedo in cui appare di spalle con una bella porzione di pelle nuda in vista per mandare in visibilio i follower. Anna Tatangelo sa come catturare l'attenzione dei fan e gli ultimi post in cui compare in fase di relax fanno impazzire i suoi ammiratori. Si scorge la schiena e un accenno di fondoschiena, tanto basta.